На очільника Херсонської ОВА Прокудіна готували замах: деталі

Українська Служба безпеки запобігла замаху на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, пише "Дзеркало тижня".

"Місцевий мешканець Херсона був затриманий 10 квітня. Він організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна. З глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Безпосередньо на місці візуальне спостереження здійснював цей негідник, він і коригував вогонь по автівці Прокудіна", - наголосив Малюк.

За його словами, усі дії зловмисників вдалося задокументувати. Місцевого жителя затримали на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон був посаджений своєчасно".

Очільник Служби безпеки також повідомив, що відомство постійно протидіє проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, локації підприємств ОПК. Зокрема, затримано агента ФСБ у Дніпрі, який знімав на телефон ТЕС і готував відповідні удари, а також затримано декількох співробітників "Укрзалізниці" які надавали інформацію ворогу, щодо логістичних переміщень зброї і засобів ураження.

Нагадаємо, у Москві підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser Prado експрацівника СБУ Василя Прозорова, який ще 10 років тому пішов на співпрацю з ворогом, а згодом переїхав до РФ.

Читайте також: