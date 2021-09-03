На Волыни живодер средь бела дня застрелил из ружья двух соседских собак: фото

На Волыни живодер средь бела дня застрелил из ружья двух соседских собак: фото

66-летний мужчина убил животных из собственного оружия.

В четверг, 2 сентября, в селе Брище Луцкого района Волынской области 66-летний местный житель средь бела дня застрелил двух собак. Мужчина убил животных из собственной ружья.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.

"Сообщение об обнаружении двух застреленных собак полицейские получили вчера, около 18 часов", — рассказывают в полиции.

ГУ Нацполиции в Волынской области

Правоохранители установили, что к преступлению, вероятно, причастен 66-летний местный житель. Застрелил он четвероногих с собственного зарегистрированного гладкоствольного ружья. Оружие и патроны к нему полицейские изъяли.

Как оказалось, мужчина застрелил собак, хозяевами которых были его соседи.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). За содеянное живодеру грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на рынке в Николаеве мужчина устроил стрельбу из ружья и убил собаку. Задерживал стрелка спецназ.

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