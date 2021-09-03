На Волині шкуродер посеред білого дня застрелив з рушниці двох сусідських собак: фото

66-річний чоловік вбив тварин з власної зброї.
У четвер, 2 вересня, в селі Брище Луцького району Волинської області 66-річний місцевий мешканець посеред білого дня застрелив двох собак. Чоловік вбив тварин з власної рушниці.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.
"Повідомлення про виявлення двох застрелених собак поліцейські отримали вчора, близько 18-ї години", - розповідають у поліції.
Правоохоронці встановили, що до злочину, ймовірно, причетний 66-річний місцевий мешканець. Застрелив він чотирилапих з власної зареєстрованої гладкоствольної рушниці. Зброю та патрони до неї поліцейські вилучили.
Як виявилось, чоловік застрелив собак, господарями яких були його сусіди.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). За скоєне шкуродеру загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, на ринку у Миколаєві чоловік влаштував стрілянину із рушниці і вбив собаку. Затримував стрілка спецназ.