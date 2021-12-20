На Волыни зять убил тещу: душегуба отправили в СИЗО

На Волыни зять убил тещу: душегуба отправили в СИЗО

Тело усопшей нашли ее родственника, а злоумышленника отправили в изолятор временного содержания.

В селе Заболотье Ковельского района Волынской области 57-летний мужчина забил до смерти свою тещу. Тело 75-летней женщины с многочисленными травмами по месту жительства обнаружили родственники в субботу, 18 декабря, и сразу сообщили об этом правоохранителям.

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Как рассказали в полиции Волыни, преступление совершил 57-летний мужчина, ранее судимый за убийство и недавно освобожденный из мест лишения свободы.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Ему уже объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.

Как мы ранее сообщали, в момент, когда родные обнаружили покойницу, подозреваемый был пьяным. По данным местных СМИ, он избивал женщину в течение нескольких дней.

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