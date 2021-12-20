На Волині зять вбив тещу: душогуба відправили до СІЗО

Тіло покійної знайшли її родича, а зловмисника відправили до ізолятора тимчасового тримання.
У селі Заболоття Ковельського району Волинської області 57-річний чоловік забив до смерті свою тещу. Тіло 75-річної жінки з численними травмами за місцем проживання виявили родичі у суботу, 18 грудня, і відразу повідомили про це правоохоронцям.
Як розповіли у поліції Волині, злочин вчинив 57-річний чоловік, раніше судимий за вбивство та нещодавно звільнений з місць позбавлення волі.
Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу.
Як ми раніше повідомляли, на момент, коли рідні виявили покійницю, підозрюваний був п'яним. За даними місцевих ЗМІ, він лупцював жінку впродовж декількох днів.
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