На Закарпатье уволили председателя облсовета Петрова

Петров сел в кресло в декабре прошлого года.
Депутаты Закарпатского областного совета уволила главу облсовета Алексея Петрова.
Об этом сообщила пресс-служба облсовета на странице в Facebook.
"43 депутата Закарпатского областного совета удовлетворили заявление спикера облсовета Алексея Петрова о досрочном сложении полномочий председателя Закарпатского областного совета без прекращения полномочий депутата облсовета", — говорится в сообщении.
Следует заметить, что Петров отчитался о результатах работы за период председательства. Кроме того, во время зачитывания отчета он обратился к депутатам с призывом к консолидации.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова новым главой Закарпатской ОГА в апреле 2020 года. В декабре – он возглавил облсовет.
Напомним, на заседании фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде в понедельник, 1 ноября, был принят ряд решений, касающихся кадровых назначений.
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