На Закарпатті звільнили голову облради Петрова

Петров сів у крісло торік у грудні.

Депутати Закарпатської обласної ради звільнила очільника облради Олексія Петрова.

Про це повідомила пресслужба облради на сторінці у Facebook.

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"43 депутати Закарпатської обласної ради задовільнили заяву спікера облради Олексія Петрова про дострокове складання повноважень голови Закарпатської обласної ради без припинення повноважень депутата облради", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що Петров прозвітував про результати роботи за період головування. Крім того, під час зачитування звіту він звернувся до депутатів із закликом до консолідації.

До слова, президент України Володимир Зеленський призначив колишнього главу СБУ в Кіровоградській області Олексія Петрова новим очільником Закарпатської ОДА у квітні 2020 року. У грудні - він очолив облраду.

Нагадаємо, на засіданні фракції політичної партії “Слуга народу” у Верховній Раді у понеділок, 1 листопада, було прийнято низку рішень, які стосуються кадрових призначень.

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