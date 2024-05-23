Нацгвардия сможет использовать собак для задержания нарушителей

В законопроекте прописан ряд случаев, в которых нацгвардейцы смогут использовать служебных собак.
Верховная Рада намерена разрешить Национальной гвардии использовать служебных собак для задержания админнарушителей и патрулирования.
Рада одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" об усовершенствовании правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10311. За это проголосовало 243 депутата из 226 минимально необходимых.
В каких случаях нацгвардейцы смогут использовать служебных собак
Законопроект позволяет военным Нацгвардии использовать служебных собак во время:
- патрулирования;
- поверхностной проверки или осмотра лиц, вещей, товаров (грузов), транспортных средств;
- преследования и задержания лица, совершившего административное правонарушение или подозреваемое в совершении уголовного правонарушения;
- охраны военных объектов Национальной гвардии Украины, охраняемых ею объектов специальных грузов;
- отражения нападения на личность и/или военнослужащего, а также на военные объекты Национальной гвардии Украины, охраняемые ею объекты, специальные грузы, гражданские объекты;
- освобождения лица, незаконно лишенного свободы или военнопленных, а также захваченных военных объектов Национальной гвардии Украины, охраняемых ею объектов, специальных грузов, гражданских объектов, предотвращения (препятствования) такому захвату;
- прекращения массовых беспорядков;
- разминирования.
Напомним, Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры.
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