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Нацгвардия сможет использовать собак для задержания нарушителей

Нацгвардия сможет использовать собак для задержания нарушителей

Служебные собаки / Фото: УНІАН

В законопроекте прописан ряд случаев, в которых нацгвардейцы смогут использовать служебных собак.

Верховная Рада намерена разрешить Национальной гвардии использовать служебных собак для задержания админнарушителей и патрулирования.

Рада одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" об усовершенствовании правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10311. За это проголосовало 243 депутата из 226 минимально необходимых.

В каких случаях нацгвардейцы смогут использовать служебных собак

Законопроект позволяет военным Нацгвардии использовать служебных собак во время:

  • патрулирования;
  • поверхностной проверки или осмотра лиц, вещей, товаров (грузов), транспортных средств;
  • преследования и задержания лица, совершившего административное правонарушение или подозреваемое в совершении уголовного правонарушения;
  • охраны военных объектов Национальной гвардии Украины, охраняемых ею объектов специальных грузов;
  • отражения нападения на личность и/или военнослужащего, а также на военные объекты Национальной гвардии Украины, охраняемые ею объекты, специальные грузы, гражданские объекты;
  • освобождения лица, незаконно лишенного свободы или военнопленных, а также захваченных военных объектов Национальной гвардии Украины, охраняемых ею объектов, специальных грузов, гражданских объектов, предотвращения (препятствования) такому захвату;
  • прекращения массовых беспорядков;
  • разминирования.

Напомним, Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры.

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