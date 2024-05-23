Нацгвардия сможет использовать собак для задержания нарушителей

В законопроекте прописан ряд случаев, в которых нацгвардейцы смогут использовать служебных собак.

Верховная Рада намерена разрешить Национальной гвардии использовать служебных собак для задержания админнарушителей и патрулирования.

Рада одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" об усовершенствовании правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10311. За это проголосовало 243 депутата из 226 минимально необходимых.

В каких случаях нацгвардейцы смогут использовать служебных собак

Законопроект позволяет военным Нацгвардии использовать служебных собак во время:

патрулирования;

поверхностной проверки или осмотра лиц, вещей, товаров (грузов), транспортных средств;

преследования и задержания лица, совершившего административное правонарушение или подозреваемое в совершении уголовного правонарушения;

охраны военных объектов Национальной гвардии Украины, охраняемых ею объектов специальных грузов;

отражения нападения на личность и/или военнослужащего, а также на военные объекты Национальной гвардии Украины, охраняемые ею объекты, специальные грузы, гражданские объекты;

освобождения лица, незаконно лишенного свободы или военнопленных, а также захваченных военных объектов Национальной гвардии Украины, охраняемых ею объектов, специальных грузов, гражданских объектов, предотвращения (препятствования) такому захвату;

прекращения массовых беспорядков;

разминирования.

Напомним, Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры.