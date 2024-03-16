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"Накануне собственной свадьбы": на фронте погиб 22-летний кинооператор

"Накануне собственной свадьбы": на фронте погиб 22-летний кинооператор

Погиб кинооператор Олесь Самчук / Фото: ukrkino.com.ua

Муж служил аэроразведчиком бригады "Азов".

На войне с российскими захватчиками погиб 22-летний украинский кинооператор Олесь Самчук.

Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины.

В сообщении указывается, что Олесь в прошлом году окончил вуз, а после этого поступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"У него был позывной "Каркаде". Погиб на Донецком направлении четыре дня назад – 11 марта", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 19 марта у него была запланирована свадьба с любимой девушкой.

Напомним, ранее сообщалось, что на войне погиб известный журналист.

Кроме того, мы ранее информировали, что на войне погиб актер Евгений Светличный.

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