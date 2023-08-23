Нардеп от партии "Слуга народа" попал в серьезное ДТП (фото)

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Копыленко попал в ДТП.

Об этом Движении честно подтвердили коллеги нардепа.

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По словам коллег, в результате аварии Копыленко госпитализировали в больницу.

Где и когда произошла дорожно-транспортная авария – во фракции не сообщили.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на полицию Львовщины, авария произошла на автодороге Киев – Чоп во Львовской области в 15:30 с участием трех автомобилей. В ДТП также пострадали двое детей из другой машины. Это 10-летний мальчик и девочка в возрасте 12 лет. Они доставлены в больницу, диагнозы уточняют врачи.

"Около 15:30 во вторник столкнулись три автомобиля: "Тойота Кэмри", которым управлял 36-летний житель Ужгорода, "Киа Спортейдж", которой управляла жительница Волынской области в возрасте 23 года, и "Тойота РАВ 4", за рулем которого находился 42 -летний житель Червоноградского района", — установили правоохранители.

Народный депутат Александр Копыленко / Фото: Общественное движение "ЧЕСНО"

Авария, в которую попал нардеп Александр Копыленко / Фото: Полиция Львовской области

Авария, в которую попал нардеп Александр Копыленко / Фото: Полиция Львовской области

Авария, в которую попал нардеп Александр Копыленко / Фото: Полиция Львовской области

Добавляют, что в 2019 году Копыленко был избран народным депутатом Украины 9 созыва как 135 номер в списке партии "Слуга народа" и беспартийный.

Напомним, в Винницкой области произошла смертельная авария с детьми, произошедшая 22 августа вечером.

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