Народные приметы, обряды и обычаи 17 августа

Бурлит жизнь в муравейнике — дождя в ближайшее время не будет.

17 августа — церковь и верующие чтят память семи отроков в Эфесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина, преподобномученицы Евдокии, мученика Елевферия.

17 августа: церковный праздник

Семь Ефесская отроков — семь воинов-отроков Ефесских (Максимилиан, Ямвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин). В середине ИИИ века были закрыты гонителями христиан в пещере, где Господь привел отроков чудный сон. Юноши пробыли в пещере более 170 лет, затем были открыты, пробудились от чудесного своего сна и, рассказав о себе и своих муки, на глазах у всех склонили головы и снова заснули. На этот раз к всеобщему воскресению. Чудо это было засвидетельствовано в V в. К опеке этих праведников обращаются больные, измученные долгим бессонницей, и родители, молятся о своих детях, не засыпают.

17 августа: народные традиции

В народе день мученицы Евдокии называли раньше Огуречницей и Малиновкой. Хозяева пытались убрать ботву, пока оно не высохло, чтобы составить в компостную яму. Кроме того, созревали лук и чеснок, которые прекрасно подходили для консервации огурцов.

17 августа: что следует делать

Дети в этот день спешили с самого утра, прихватив корзинки, набрать побольше сладких ягодок дикой малины, чтобы и самим поесть, и на варенье хватило. Также этот день считали последним днем для сбора урожая огурцов, потому что после они не растут, а те, что вырастут, обязательно будут горькими.

17 августа: что категорически запрещено делать

занимать деньги;

быть в одиночестве.

17 августа: Украинские народные приметы

Бурлит жизнь в муравейнике — дождя в ближайшее время не будет; когда же на этажи, мало муравьев и те вяло ползают, затягивая норки, — ждите осадков; большие муравьиные кочки — на суровую зиму.

Кроты вылезают из-под земли перед дождем.

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