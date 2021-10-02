Народные приметы, обряды и обычаи 2 октября

Вороны лежат на нижних ветвях деревьев — быть непогоде и ветру.

2 октября верующие и церковь почтили память мучеников Трофима, Саватия i Доримедонта, благоверного князя Феодора Смоленского и детей его, князей Давида и Константина, ярославских чудотворцев, мученика Зосимы, отшельника, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.

2 октября: церковный праздник

Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт пострадали за Христа в царствование римского императора Проба, в третьем веке. Однажды в городе Антиохии происходило языческий праздник, где приносили многочисленные жертвы. В город прибыли христиане Трофим и Савватий, которые с горечью смотрели на этот праздник и молились Господу наставить язычников на путь спасения. Их схватили и привели к правителю.

На допросе святые твердо исповедовали свою веру и на принуждение отказаться от Христа ответили решительным отказом. Во время жестоких пыток святой Савватий скончался, а святого Трофима отправили на еще более страшные муки в город Синнад к правителю Фригии, известного палача и мучителя. Обут в железные сапоги с острыми гвоздями, святой Трофим три дня шел пешком. К тому же его подгоняли конной стражей. Все способы пыток использовал искусный мучитель, чтобы сломить мужественного христианина.

Страдальца бросили в темницу, где его стал посещать тайный христианин — сенатор Доримедонт. Он ухаживал за святым Трофимом: мыл и перевязывал раны. Когда об этом стало известно мучителям, святого Доримедонт стали заставлять также отречься от христианства, а затем вместе со святым Трофимом бросили на съедение диким животным. Мученики остались нетронутыми. Тогда их казнили через отсечение головы мечом.

2 октября: народные традиции

В этот день ребята выбирали друг друга. Отсюда и поговорка: «На Трофима не проходит счастье мимо — куда Трофим, то и оно за ним". Со 2 по 10 октября пасечники переносили в омшанике (погребки) ульи. При этом наблюдали: если пчелы старательно залепили глазки воском или прополисом — зима будет суровой, а когда слегка, то теплой.

2 октября: что следует делать

Некоторые пчеловоды в этот день устраивали медовый праздник. На столе обязательно присутствовали оладьи, которые перед употреблением поливали свежим медом. В этот день утром на голодный желудок нужно съедать по чайной ложке меда, запив теплой водой.

2 октября: украинские народные приметы

Сова кричит холода.

Грач улетел — жди снега.

Дикие гуси на отлете — конец бабьему лету.

Вороны лежат на нижних ветвях деревьев — быть непогоде и ветру.

2 октября: что нельзя делать

жаловаться на судьбу;

обрезать волосы.

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