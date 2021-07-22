Народные приметы, обряды и обычаи 22 июля

Пес садится на задние лапы и будто ползет — на осадки в любое время года.
22 июля церковь и верующие чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, священномученика Кирилла, епископа Гортинского, преподобномучеников Патермуфия, Коприя i мученика Александра, святителя Феодора, епископа Едесского, преподобного Гавриила Афонского.
22 июля: церковный праздник
Панкратий Тавроменийский — христианский священномученик, миссионер, епископ Тавромения (современная Таормина, Италия). Креститель Сицилии. Ученик апостола Петра. Родился в Антиохии, Киликия (современная Турция). Принял крещение в Антиохии от апостолов. По преданию, совершил путешествие в Иерусалим. Вел монашеский образ жизни в Понтийских горах. Поставленный Петром епископом Тавроменийського на Сицилии. За месяц построил городскую церковь, обратил всех тавроменийцев в христианство. Погиб мученической смертью в Тавромения от рук язычников, которые забросали его камнями. Мощи Панкратия хранятся в римской Церкви святого Панткратия. В Таормине также церковь его имени.
В иконографии изображается старым седым мужчиной, епископом, который держит в руках крест и Евангелие. Патрон сицилийского города Таормина.
22 июля: народные традиции
В этот день считали, что если гремит и сверкает, то где-то в поле копы горят. Ранее этот день называли "Панкратий ягодник" или "Черничный день".
22 июля: что стоит сделать
В соответствии с названием дня, в этот день наши предки собирали чернику, которая обладает целебными свойствами. Поэтому стоит воспользоваться их примером.
22 июля: что категорически запрещено делать
- ссориться и ругаться;
- желать зла
- зацикливаться на плохих мыслях;
- употреблять алкоголь;
- заниматься тяжелым физическим трудом.
22 июля: украинские народные приметы
- Дождь идет, но куры не прячутся — надейся затяжных осадков, даже на несколько суток.
- Если вы заметили, что даже старая кошка начинает играть — перед дождем; молодой кот заигрывает с курами или вылезает высоко на дерево — также перед непогодой.
- Пес садится на задние лапы и будто ползет — на осадки в любое время года.
- Огонь в печи белеет, а жар быстро гаснет — завтра будет непогода.
- Появился первый туман — иди по грибы.
- Если летом цветет много дикой моркови, то следующая зима будет теплой.
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