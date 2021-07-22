Народные приметы, обряды и обычаи 22 июля

Пес садится на задние лапы и будто ползет — на осадки в любое время года.

22 июля церковь и верующие чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, священномученика Кирилла, епископа Гортинского, преподобномучеников Патермуфия, Коприя i мученика Александра, святителя Феодора, епископа Едесского, преподобного Гавриила Афонского.

22 июля: церковный праздник

Панкратий Тавроменийский — христианский священномученик, миссионер, епископ Тавромения (современная Таормина, Италия). Креститель Сицилии. Ученик апостола Петра. Родился в Антиохии, Киликия (современная Турция). Принял крещение в Антиохии от апостолов. По преданию, совершил путешествие в Иерусалим. Вел монашеский образ жизни в Понтийских горах. Поставленный Петром епископом Тавроменийського на Сицилии. За месяц построил городскую церковь, обратил всех тавроменийцев в христианство. Погиб мученической смертью в Тавромения от рук язычников, которые забросали его камнями. Мощи Панкратия хранятся в римской Церкви святого Панткратия. В Таормине также церковь его имени.

В иконографии изображается старым седым мужчиной, епископом, который держит в руках крест и Евангелие. Патрон сицилийского города Таормина.

22 июля: народные традиции

В этот день считали, что если гремит и сверкает, то где-то в поле копы горят. Ранее этот день называли "Панкратий ягодник" или "Черничный день".

22 июля: что стоит сделать

В соответствии с названием дня, в этот день наши предки собирали чернику, которая обладает целебными свойствами. Поэтому стоит воспользоваться их примером.

22 июля: что категорически запрещено делать

ссориться и ругаться;

желать зла

зацикливаться на плохих мыслях;

употреблять алкоголь;

заниматься тяжелым физическим трудом.

22 июля: украинские народные приметы

Дождь идет, но куры не прячутся — надейся затяжных осадков, даже на несколько суток.

Если вы заметили, что даже старая кошка начинает играть — перед дождем; молодой кот заигрывает с курами или вылезает высоко на дерево — также перед непогодой.

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Пес садится на задние лапы и будто ползет — на осадки в любое время года.

Огонь в печи белеет, а жар быстро гаснет — завтра будет непогода.

Появился первый туман — иди по грибы.

Если летом цветет много дикой моркови, то следующая зима будет теплой.

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