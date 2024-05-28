"Не осознают, что такое современная война": Жорин о проблемах учебных центров

Жорин подчеркнул, что сейчас невозможно с ТЦК попасть прямо под Авдеевку. Но к подготовке бойцов действительно есть вопросы.

Экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин подверг критике некоторые учебные центры, которые, по его мнению, "не осознают, что такое современная война".

Об этом Жорин написал в Telegram.

Военный вспомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения такого понятия как подготовка особо не существовало.

"В нашем подразделении мы сразу поделили бойцов на тех, кто имел боевой опыт и уже готов был выполнять боевые задания и новичков. Среди более опытных бойцов выделили часть для инструкторского состава. Поэтому пока одни уже воевали под Киевом, другие готовились, чтобы за условно неделю чему-то научиться и получить возможность поехать на боевые", – вспоминает Жорин.

По его словам, тогда бойцы даже спорили о праве поехать на боевой выезд.

Жорин подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день нет такой ситуации в армии – невозможно из ТЦК попасть прямо под Авдеевку. Каждый мобилизованный должен пройти подготовку в учебном центре. Но есть вопросы к уровню этой подготовки.

"Есть у меня вопрос в некоторые учебные центры, где не очень осознают, что такое современная война, где до сих пор не готовы переходить на современные методы и что-то менять. Прекрасно понимаю, что сейчас каждый пост о мобилизации вызывает массовую истерику в комментариях. Не без помощи ботов, но не только", – отмечает заместитель командира 3-й ОШБр.

Поэтому Жорин советует мужчинам самим выбирать подразделение, где будут учить на высоком уровне.

Ранее журналист и писатель, экс-пленный боевиков так называемой "ДНР", а теперь военнослужащий Станислав Асеев откровенно рассказал о ситуации в учебных центрах мобилизованных.

Напомним, украинский генерал ответил, сколько новобранцев могут подготовить учебные центры в Украине.

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