"Не усвідомлюють, що таке сучасна війна": Жорін про проблеми навчальних центрів

Жорін наголосив, що зараз неможливо з ТЦК потрапити просто під Авдіївку. Але до підготовки бійців дійсно є питання.

Екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін розкритикував деякі навчальні центри, які, на його думку, "не усвідомлюють, що таке сучасна війна".

Про це Жорін написав у Telegram.

Військовий пригадав, що у перші дні повномасштабного вторгнення такого поняття, як "підготовка" особливо не існувало.

"В нашому підрозділі ми одразу поділили бійців на тих, хто мав бойовий досвід та вже був готовий виконувати бойові завдання й новачків. Серед більш досвідчених бійців виокремили частину для інструкторського складу. Тому поки одні вже воювали під Києвом, інші готувались, аби за умовно тиждень чомусь навчитись та отримати можливість поїхати на бойові", – згадує Жорін.

За його словами, тоді бійці навіть сперечались за право поїхати на бойовий виїзд.

Жорін наголосив, що станом на сьогоднішній день немає такої ситуації в армії – неможливо з ТЦК потрапити просто під Авдіївку. Кожен мобілізований зобов’язаний пройти підготовку у навчальному центрі. Але є питання до рівня цієї підготовки.

"Є у мене питання до деяких навчальних центрів, де не дуже усвідомлюють, що таке сучасна війна, де досі не готові переходити на сучасні методи та щось змінювати. Прекрасно розумію, що зараз кожен пост про мобілізацію викликає масову істерику в коментарях. Не без допомоги ботів, але не тільки", – зазначає заступник командира 3-ї ОШБр.

Тому Жорін радить чоловікам самим обирати підрозділ, де навчатимуть на високому рівні.

Раніше журналіст і письменник, експолонений бойовиків так званої "ДНР", а тепер військовослужбовець Станіслав Асєєв відверто розповів про ситуацію у навчальних центрах мобілізованих.

Нагадаємо, український генерал відповів, скільки новобранців можуть підготувати навчальні центри в Україні.

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