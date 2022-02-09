Не успел перебежать: в Николаеве трамвай сбил пешехода-нарушителя

Не успел перебежать: в Николаеве трамвай сбил пешехода-нарушителя

Пострадавший получил травму.

В Николаеве, на перекрестке улиц Кузнецкая и 6-я Слободская, трамвай сбил пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте.

Об этом "Суспільне" рассказала спикер коммунального предприятия "Николаевэлектротранс" Екатерина Высоцкая.

В результате столкновения пешехода доставили в больницу с травмой ноги. Его жизни ничего не угрожает. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Из-за ДТП движение трамваев по маршруту №1 временно осуществлялось через улицу Чкалова.

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Напомним, в порту города Южного на 50-летнего сборщика поездов, который переводил стрелки на путях, наехал тепловоз. От полученных травм мужчина погиб.

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