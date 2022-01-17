Не вернул тарелку: в Одессе мужчина зарезал товарища

Злоумышленник скрылся после совершенного.

В Одессе произошло убийство из-за того, что один из мужчин не вернул тарелку после праздника. От полученных травм потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители выяснили, что во время случайной встречи злоумышленник несколько раз ударил 42-летнего мужчину ножом в грудь, когда между ними вспыхнул конфликт.

Правонарушителя, который с места совершения преступления скрылся, оперативники задержали в тот же вечер. Одессит рассказал, что они с умершим дружили семьями и часто наведывались друг к другу в гости. Однако в тот вечер оба были нетрезвы и поссорились из-за пустяка — посуды, которую убитый не вернул ему якобы после новогодней ночи.

Злоумышленник был помещен в изолятор временного содержания. За умышленное убийство ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Новости Одессы: полиции удалось предупредить заказное убийство

Напомним, в Одесской области в рождественскую ночь произошло ужасное убийство. Семейная ссора закончилась трагедией – сын убил своего отца.

А в Херсонской области женщина во время ссоры отрезала сожителю голову и половой орган.

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