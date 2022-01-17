Не повернув тарілку: в Одесі чоловік зарізав товариша 

Зловмисник втік після скоєного.

В Одесі сталося вбивство через те, що один з чоловіків не повернув тарілку після свята. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Правоохоронці з’ясували, що під час випадкової зустрічі зловмисник кілька разів ударив 42-річного чоловіка ножем у груди, коли між ними спалахнув конфлікт.

Правопорушника, який з місця скоєння злочину втік, оперативники затримали того ж вечора. Одесит розповів, що вони з померлим товаришували сім’ями і часто навідувались одне до одного в гості. Однак того вечора обидва були нетверезі і посварилися через дрібницю - посуд, який вбитий не повернув йому нібито після новорічної ночі.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне вбивство йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Новини Одеси: поліції вдалося попередити замовне вбивство

Нагадаємо, в Одеській області у різдвяну ніч сталося жахливе вбивство. Сімейна сварка закінчилася трагедією - син вбив свого батька.

А у Херсонській області жінка під час сварки відрізала співмешканцю голову та статевий орган.

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