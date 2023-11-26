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Николаев частично остался без света: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Николаев частично остался без света: что произошло

Отключение света. / Фото: Associated Press

В городе аварийное обесточивание.

В воскресенье, 26 ноября, часть Николаева осталась без света. В городе произошло аварийное обесточивание.

Об этом сообщили в пресс-службе "Николаевоблэнерго".

"Произошло аварийное обесточивание Промзоны и Намыва. Пожалуйста, без паники! Энергетики работают, ждем заживления", — говорится в сообщении.

Жители Николаева также пишут, что частично пропал свет на Театральной улице. Кроме того, наблюдаются проблемы с электроснабжением в населенном пункте Новошмидтовка.

Напомним, накануне, 25 ноября, из-за массированной атаки дронов на Киев город частично остался без света. В столице после обстрела без света 77 жилых домов и 120 учреждений в центре.

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Дата публикации
Просмотры
105
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