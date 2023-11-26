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Миколаїв частково залишився без світла: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Миколаїв частково залишився без світла: що сталося

Відключення світла. / Фото: Associated Press

У місті аварійне знеструмлення.

У неділю, 26 листопад, частина Миколаїв залишилася без світла. У місті сталося аварійне знеструмлення.

Про це повідомили у пресслужбі "Миколаївобленерго". 

"Відбулося аварійне знеструмлення Промзони та Намиву. Будь ласка, без паніки! Енергетики працюють, чекаємо на заживлення", - йдеться у повідомленні.

Мешканці Миколаєва також пишуть, що частково зникло світло на вулиці Театральній. Крім того, спостерігають проблеми з електропостачанням у населеному пункті Новошмідтівка.

Нагадаємо, напередодні, 25 листопада, через масовану атака дронів на Київ місто частково залишилося без світла.  У столиці після обстрілу без світла 77 житлових будинків та 120 установ у центрі. 

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Дата публікації
Перегляди
126
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