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Ночью враг атаковал Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Ночью враг атаковал Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Дроны не давали покоя украинцам

Позаботьтесь о вашей безопасности и находитесь в укрытиях.

Ночью против 10 октября враг запустил в воздушное пространство Украины ряд ударных беспилотников.

Поэтому в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО.

В нескольких украинских городах и регионах раздались взрывы:

  • Черкасская область;

  • Запорожье;

  • Пригород Харькова;

  • Днепропетровщина;

  • Одесщина;

  • Кременчуг (Полтавщина);

  • Сумщина;

  • Киевщина;

  • Кировоградщина;

  • Полтавщина;

  • Чернигов.

Напомним, днем 8 октября армия РФ ударила по густонаселенному району Харькова. По предварительным данным , есть пострадавшие и погибшие.

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