Ночью враг атаковал Украину беспилотниками: где раздались взрывы

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Ночью против 10 октября враг запустил в воздушное пространство Украины ряд ударных беспилотников.
Поэтому в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО.
В нескольких украинских городах и регионах раздались взрывы:
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Черкасская область;
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Запорожье;
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Пригород Харькова;
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Днепропетровщина;
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Одесщина;
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Кременчуг (Полтавщина);
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Сумщина;
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Киевщина;
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Кировоградщина;
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Полтавщина;
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Чернигов.
Напомним, днем 8 октября армия РФ ударила по густонаселенному району Харькова. По предварительным данным , есть пострадавшие и погибшие.
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