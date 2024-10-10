Ночью враг атаковал Украину беспилотниками: где раздались взрывы

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Ночью против 10 октября враг запустил в воздушное пространство Украины ряд ударных беспилотников.

Поэтому в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО.

В нескольких украинских городах и регионах раздались взрывы:

Черкасская область;

Запорожье;

Пригород Харькова;

Днепропетровщина;

Одесщина;

Кременчуг (Полтавщина);

Сумщина;

Киевщина;

Кировоградщина;

Полтавщина;

Чернигов.

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Напомним, днем 8 октября армия РФ ударила по густонаселенному району Харькова. По предварительным данным , есть пострадавшие и погибшие.

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