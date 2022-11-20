Об ощутимом наступлении ВС РФ говорить сейчас рано — Воздушные силы ВСУ

Несмотря на ощутимые ракетные атаки, российские оккупанты пока не идут в наступление.

Россияне наносят массированные ракетные удары по территории Украины, но в то же время о новом широком наступлении речь не идет.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

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"Россияне хотят поставить определенные условия, хотят склонить к переговорам. О наступлении такое ощутимо говорить сейчас, пожалуй, рано. Но мы видим, что на Донбассе происходят серьезные боевые действия. Кое-что линия стабилизировалась. Сейчас линия боевых столкновений — все-таки река Днепр". Может ли быть более широкое наступление — покажет время", — сказал он.

Напомним, что ВСУ отразили 7 вражеских атак в Луганской и Донбассе. Также Силы обороны нанесли впечатления по позициям оккупантов в Запорожье.

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