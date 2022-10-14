Облачно, но без дождей: какой будет погода в Украине 15 октября

В Украине в субботу переменная облачность, без осадков, но утром местами будет туман.

В субботу, 15 октября, погода во всех областях Украины будет с переменной облачностью, но без дождей. Температура воздуха днем от +10 до +18 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром местами будет туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, на Левобережье местами 1-3° мороза; днем 10-15° тепла, в западных областях и на юге Одесской области до 18°", — говорится в сообщении.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в октябре, во втором месяце осени. По словам экспертов, октябрь будет достаточно предсказуемым.

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