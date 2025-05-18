Обмен пленных "1000 на 1000": Умеров сообщил о первых шагах

Заседание Совета Координационного штаба / © Міністерство оборони

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В воскресенье, 18 мая, состоялось заседание Совета Координационного штаба, на котором были согласованы совместные действия по реализации договоренности на переговорах в Стамбуле о масштабном обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Работаем над тем, чтобы наши люди как можно скорее были дома. По результатам переговоров в Стамбуле удалось добиться важной договоренности: обмен 1000 на 1000. Это непростой и чувствительный процесс, требующий четкой координации всех государственных структур», — подчеркнул он.

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Именно для этого было проведено заседание Совета Координационного штаба – коллегиального органа, объединяющего все ключевые институты: Минобороны, ГУР, СБУ, СВР, МВД и Офис омбудсмана.

О наработанных решениях, по результатам заседания, завтра будут докладывать президенту Зеленскому.

«На этом не останавливаемся. Украина последовательно выступает за обмен “всех на всех”. И мы двигаемся к этой цели — шаг за шагом. Чтобы освободить всех наших военнопленных», — заявил глава Минобороны Украины.

Он поблагодарил коллег — Дмитрия Лубинца, Василия Малюка, Кирилла Буданова, Игоря Клименко и Олега Иващенко, а также страны-партнеры, которые помогают Украине возвращать своих людей из плена.

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Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что масштабный обмен пленными в формате «тысяча на тысячу» состоится на следующей неделе.