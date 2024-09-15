Оборонный потенциал Украины может достигнуть $20 млрд: Умеров назвал условие

Оборонная промышленность Украины может достигнуть $20 млрд. при условии привлечения значительных инвестиций.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает пресс-служба Минобороны.

Умеров призвал международных партнеров активнее инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Он подчеркнул, что для увеличения производства военной техники Украине необходима поддержка иностранных инвесторов, а также своевременная финансовая и военная помощь.

"В прошлом году мы планировали наши производственные возможности и определяли, сколько можем совместно выработать в частном и государственном секторах. Тогда наш потенциал составил 7 миллиардов долларов. В 2025 году мы можем увеличить этот показатель в три раза. По нашим оценкам, при дополнительном финансировании потенциал оборонного производства может достичь 20 миллиардов долларов. Мы готовы открывать с вами совместные предприятия. Мы можем познакомить вас с кем-то из наших руководителей, чтобы работать совместно.

Министр обороны Украины подчеркнул, что потенциал оборонной индустрии страны превышает объем инвестиций, которые Украина может обеспечить самостоятельно. Он отметил готовность Министерства обороны открывать совместные предприятия с партнерами для существенного увеличения производственных мощностей.

Напомним, Европейская комиссия предложила создание европейской схемы продаж вооружений за границу, закрепление приоритета европейских заказов во время кризисов и учреждение спецфонда ЕС для оборонных проектов, чтобы стимулировать военную промышленность в ответ на агрессию России.

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