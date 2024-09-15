Сибига призвал Польшу предоставить Украине МиГи: подробности

Для того чтобы польские МиГ-29 могли быть переданы Украине, необходима помощь партнеров в обеспечении соответствующих условий.

Украина заинтересована в получении польских МиГ-29, но для этого необходима помощь партнеров в обеспечении воздушного патрулирования над Польшей.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе дискуссии в рамках ХХ встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть четкое понимание, что есть у наших партнеров, и какие решения для этого нужны. Я очень рад, что здесь с нами Радик Сикорский. Конкретно, мы нуждаемся в имеющихся у вас МиГах. А чтобы МиГ можно было поставить, необходимо нарастить возможности, в частности, ЕС, для патрулирования воздушного пространства над Польшей", — сказал он.

Сибига подчеркнул важность поддержки Украины в энергетической сфере перед «тяжелой зимой». Он отметил, что сегодняшние решения помогут минимизировать возможные риски.

Он отметил, что Украина ожидает важные решения во время польского председательства в ЕС с 1 января 2025 года. Он выразил надежду на параллельное открытие переговорных кластеров и рассчитывает на поддержку союзников по ЕС.

Напомним, МИД Украины вместе с Еврокомиссией работает над инициативами по поощрению украинцев вернуться домой. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что для реализации программ ЕС по возвращению необходимо изначально создать соответствующие условия в Украине.

Читайте также: