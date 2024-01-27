Обстрел Харьковщины 17 января: количество жертв возросло

В больнице скончалась 13-летняя девочка, раненная в результате российских обстрелов села Малый Бурлук 17 января. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой.

Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Девочка долгое время находилась в коме, получила сложные осколочные ранения", – отметил он.

Синегубов выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, российские военные 17 января нанесли удар по Харьковщине. Есть пострадавшие, в том числе – дети.

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