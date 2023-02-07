Оккупанты похитили гражданских лиц в Херсонской области

Похищения военными России гражданских лиц на оккупированной территории Херсонщины продолжаются.
Об этом сообщает Квховский городской совет в сообщении в социальных сетях.
Еще 18 января 2023 года из собственного дома вооруженными военными России был изъят житель пгт. Зеленый Под Каховского района Миннигулова Виктора Михайловича, 1978 г.р.
В настоящее время местонахождение Виктора Миннигулова неизвестно.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи призвал обратить особое внимание на похищение украинских детей россиянами.
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