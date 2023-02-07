Оккупанты похитили гражданских лиц в Херсонской области

Об этом сообщает Квховский городской совет в сообщении в социальных сетях.

Еще 18 января 2023 года из собственного дома вооруженными военными России был изъят житель пгт. Зеленый Под Каховского района Миннигулова Виктора Михайловича, 1978 г.р.

В настоящее время местонахождение Виктора Миннигулова неизвестно.

Также читайте В Энергодаре оккупанты все больше похищают работников ЗАЭС — городской голова

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи призвал обратить особое внимание на похищение украинских детей россиянами.

Читайте также:

Похитители детей: россияне вывезли 13 876 маленьких украинцев - Аксана Филиппишина