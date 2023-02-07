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Окупанти викрали цивільних осіб на Херсонщині

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Окупанти викрали цивільних осіб на Херсонщині

Фото: Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Викрадення військовими Росії цивільних осіб на окупованій території Херсонщини тривають.

Про це повідомляє Квховська міська рада у повідомленні у соціальних мережах.

Ще 18 січня 2023 року з власної домівки озброєними військовими Росії було забрано мешканця с-ща Зелений Під Каховського району Міннігулова Віктора Михайловича, 1978 р.н.

На даний час місцеперебування Віктора Міннігулова невідоме.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі закликав звернути особливу увагу на викрадення українських дітей росіянами.

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Дата публікації
Перегляди
466
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