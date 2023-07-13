Оккупанты продолжают вывозить украинцев в Россию – Генштаб

Так, в Геническом районе Херсонской области захватчики начали принудительное выселение украинских граждан на территорию России. Речь идет о людях, которые до этого времени не получили или отказались от получения российского гражданства.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, фиксируются случаи вывоза и семей с детьми, и пожилых людей. Их дома оккупанты в основном заселяют представителями национальных меньшинств из малообеспеченных слоев населения государства-агерсора.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что захватчики на временно оккупированных территориях Запорожья с помощью так называемых "спецпропусков" собирают данные о жителях. Так, выехать из Мелитополя или Бердянска без разрешения от "комендатуры" пока невозможно. Более того, выезд на подконтрольные Украине территории россияне также заблокировали.

"Таким образом враг превратил ТОТ в режимный объект или тюрьму под открытым небом, где ты должен отчитываться о каждом движении, но даже это не гарантирует тебе покой", — отмечают в ЦНС.

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