Оккупанты выпустили авиабомбы по поликлинике в Волчанске

Днем 11 апреля российские оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по городу Волчанск, что в Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате ударов КАБами в Волчанске полностью разрушена местная поликлиника.

По словам Синегубова, сейчас известно об одном 34-летнем потерпевшем. У мужчины есть обломочные ранения. Он госпитализирован в больницу.

Как сообщалось, сегодня днем россияне ударили по магазину и аптеке в Харьковской области. Оккупанты обстреляли Липовцы и Малую Даниловку.

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