Оккупанты выпустили авиабомбы по поликлинике в Волчанске

Враг ударил двумя кабами.
Днем 11 апреля российские оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по городу Волчанск, что в Харьковской области.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В результате ударов КАБами в Волчанске полностью разрушена местная поликлиника.
По словам Синегубова, сейчас известно об одном 34-летнем потерпевшем. У мужчины есть обломочные ранения. Он госпитализирован в больницу.
Как сообщалось, сегодня днем россияне ударили по магазину и аптеке в Харьковской области. Оккупанты обстреляли Липовцы и Малую Даниловку.