Отключение света 30 декабря: "Укрэнерго" сообщило о графиках

В понедельник, 30 декабря, будут использоваться графики отключения света. В регионах будет действовать одна очередь.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Время применения и объем ограничений будут следующими:

для бытовых потребителей:

08:00 — 17:00 – одна очередь отключений

для промышленности и бизнеса:

08:00 – 19:00 – применение графиков ограничения мощности

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсети", — подчеркивают НЭК.

Как сообщалось, сегодня, 29 декабря, в одной из областей Украины были введены аварийные графики. Жителей Сумской области просят экономить электроэнергию.

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