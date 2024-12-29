Отключение света 30 декабря: "Укрэнерго" сообщило о графиках

Ограничения продлятся несколько часов.
В понедельник, 30 декабря, будут использоваться графики отключения света. В регионах будет действовать одна очередь.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Время применения и объем ограничений будут следующими:
- для бытовых потребителей:
08:00 — 17:00 – одна очередь отключений
- для промышленности и бизнеса:
08:00 – 19:00 – применение графиков ограничения мощности
"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсети", — подчеркивают НЭК.
Как сообщалось, сегодня, 29 декабря, в одной из областей Украины были введены аварийные графики. Жителей Сумской области просят экономить электроэнергию.