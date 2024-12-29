Відключення світла 30 грудня: "Укренерго" повідомило про графіки

Обмеження будуть тривати кілька годин.

У понеділок, 30 грудня, будуть застосовувати графіки відключення світла. В регіонах діятиме одна черга.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів:

08:00 - 17:00 – одна черга відключень

для промисловості і бізнесу:

08:00 - 19:00 – застосування графіків обмеження потужності

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережа", - наголошують в НЕК.

Як повідомлялося, сьогодні, 29 грудня, в одній з областей України запровадили аварійні графіки. Жителів Сумщини просять економити електроенергію.

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