Відключення світла 30 грудня: "Укренерго" повідомило про графіки

Обмеження будуть тривати кілька годин.
У понеділок, 30 грудня, будуть застосовувати графіки відключення світла. В регіонах діятиме одна черга.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- для побутових споживачів:
08:00 - 17:00 – одна черга відключень
- для промисловості і бізнесу:
08:00 - 19:00 – застосування графіків обмеження потужності
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережа", - наголошують в НЕК.
Як повідомлялося, сьогодні, 29 грудня, в одній з областей України запровадили аварійні графіки. Жителів Сумщини просять економити електроенергію.