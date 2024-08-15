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Отключение света: будут ли применяться ограничения 16 августа

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Отключение света: будут ли применяться ограничения 16 августа

Отключение света / Фото: pixabay.com

Графики не будут действовать.

В пятницу, 15 августа, отключения света не прогнозируются. Граждан призывают потреблять электроэнергию бережливо в течение всех суток.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Если ситуация будет меняться, добавляют в компании, о применении отключений будет поставлено в известность дополнительно.

"Не включайте одновременно мощные электроприборы с 18:00 до 24:00", – призвали в "Укрэнерго".

Напомним, ночью и утром 14 августа российские оккупационные войска атаковали энергетические объекты на севере и юге Украины.   Временно произошло отключение света.

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