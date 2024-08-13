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Ночью армия РФ ударила по объекту энергетики: каковы последствия

Ночью армия РФ ударила по объекту энергетики: каковы последствия

Последствия российских обстрелов объекта энергетики в Украине. / Фото: Associated Press

Происходили отключения света.

В ночь на вторник, 13 августа, российские кафиры атаковали беспилотниками объект энергетики в северном регионе.

Об этом сообщают в "Укрэнерго".

"Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты в северном регионе. Обесточились промышленные и бытовые потребители в отдельных районах Черниговской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на утро все потребители заживлены. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Как сообщалось, ночью против 13 августа россияне нанесли ракетно-авиационный удар по городу Сумы.   По меньшей мере, один человек получил травмы. Временно район Веретеновки без газа и электроэнергии.

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