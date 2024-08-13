Какая ближайшая цель Путина в Украине: нардеп раскрыл планы РФ

Роман Костенко считает стратегическим вопросом для России выход ее войск к Приднестровью через Одессу и Николаев.

Ближайшие цели России в войне против Украины – полный захват Донецкой и Луганской областей. Дальше оккупанты однозначно будут пытаться захватить Николаевскую и Одесскую области.

Такое мнение нардеп от "Голоса", полковник СБУ Роман Костенко выразил в интервью изданию "Украинская правда".

Народный избранник ответил на вопрос, является ли ближайшей тактической целью президента РФ Владимира Путина выход его войск на границы Донецкой области до конца 2024 года.

"Я бы не сказал, что это тактическая цель. Если они так думают, это уже такая оперативная цель. Но для них, при тех условиях, в которых они сейчас находятся, это может быть и окончательная стратегическая цель. Потому что действительно они продвигаются медленно и понесли большие потери", – заметил Костенко.

Он добавил, что из всех задач, которые россияне себе ставили в начале вторжения в Украину, и которые у них остались на данный момент на реализации – это захват Донецкой и Луганской областей в их админграницах. Цель врага – "чтобы можно было что-нибудь продать у себя и всем показать, что это была основная задача".

Полковник СБУ отметил, что россияне также хотят сохранить свой сухопутный коридор, сохранить под контролем оккупированный Крым, ведь для них это важно.

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"И моя точка зрения, что следующая история – это юг Украины. Они однозначно будут пытаться захватить Николаевскую и Одесскую область. Для них это стратегическое направление, потому что это Черное море", – прогнозирует нардеп.

Он добавил, что россияне понимают – жизнеспособность Украины зависит от того, кто контролирует юг. Враг вообще считает эти земли историческими, потому что это его выход в Европу.

"Там много нюансов, за которые они хотят держаться. Поэтому они в своих пропагандистских роликах Одессу с Николаевом часто вспоминают. Я считаю, что для них это стратегический вопрос – выход к Приднестровью через Одессу и Николаев", – сказал Костенко.

Что касается временных перспектив, то нардеп ответил, что "это может быть как через год, так и через 10 лет".

К слову, Костенко также выразил мнение, когда может "захлебнуться" нынешнее российское наступление в Украине.

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