Отставка министра Ткаченко: кто может занять его место

На должность следующего руководителя МКИП продолжается поиск кандидатов. Уже завтра, 28 июля, Кабмин во время заседания должен определить временно исполняющего обязанности.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель председателя комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

"Я не могу вам назвать ни одной фамилии, потому что очевидно, что идет поиск кандидатов. Но завтра на заседании Кабинета министров должны определить исполняющего обязанности. Кто это будет? Это может быть кто-то из действующих заместителей в министерстве. Понятно, что для этой сферы, очень чувствительной сферы, нужно выбрать полноценного руководителя.Из тех руководителей агентств, которые относятся к сфере Минкульта, я лично симпатизирую Антону Дробовичу, директору Института памяти.Он сейчас действующий военный. Галина Григоренко — это очень трудный и ответственный период у кого-либо, будет ли это исполняющий обязанности или уже назначен министр, потому что сейчас как раз формируется бюджет на следующий год, до 15 сентября Кабинет министров его должен внести в Верховную Раду.. Я очень переживаю, что эта вот общая дискуссия негативно скажется на этих цифрах", — подчеркнула Евгения Кравчук.

В то же время член комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий считает, что найти хорошего кандидата — дело не из легких.

"Это должен быть сильный культурный менеджер, а культура это то, что любит свободу. Очень много вещей не имеет очень четкого разделения власти. Очень многое решается, которые должны решаться в министерстве, в Офисе президента. Поэтому найти такого человека, который сможет так как Ткаченко между всеми балансировать (поэтому им все были недовольны – и Офис президента, и общество), потому что он всем все обещал, а не мог выполнить совершенно противоположные желания, хотя и хотел. мы не назначили, к сожалению, работать ему или ей будет очень нелегко", — подчеркнул Княжицкий.

Напомним, что Верховная Рада поддержала отставку Александра Ткаченко.

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