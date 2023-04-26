Паводки на Волыни: у аграриев 90 процентов полей - в воде

Воду выкачивают, а она снова прибывает. Волынь страдает от паводка. Разливу рек способствуют и обильные дожди. Из подвалов, домов и дворов спасатели за последние дни откачали около тысячи тонн воды.

Но она стоит в огородах и на полях. Что будет с урожаем – у жителей Ковельского района, где самые масштабные подтопления, – в сюжете ТСН.

Куда ни глянь – вода. Спасатели каждый день поднимают дрон, чтобы рассмотреть масштабы подтоплений. Это видео сегодня было снято на границе с Беларусью. Такая ситуация в нескольких районах Волыни.

Господин Руслан – сколько живет, такого паводка не припоминает. Чтобы показать масштабы на его дворе – обувает рыбацкие сапоги.

Кое-где воды выше колена, так что зайти в обычных сапогах – нельзя.

Некоторые фермеры в воде до девяноста процентов полей. Так что начать посевную они не могут. У кого лучше ситуация – пока было сухо работали круглосуточно.

“И днем, и в ночь делали все для того, чтобы схватить момент весны, посеять, подпитать – и вот снова непогода и снова мешает. Каким будет урожай – неизвестно”, — говорит турийский поселковый голова Алексей Бессмертный.

В частных огородах тоже не сеяли, и не сажали.

Такого еще не было. Четыре раза уже скачивали. Вода прибывает и прибывает. И дожди снова будут идти”, — рассказывает житель пгт Турийск Алла Власюк.

Раньше, рассказывают местные, если их и затапливало, то только поля. Теперь – вода подошла прямо к домам. Спасатели систематически выкачивают воду из человеческих подворий. Однако она снова и снова прибывает.

“Возникло очень большое количество подтоплений жилых домов, приусадебных участков. Соответственно, обращений увеличилось в разы”, — говорит начальник 2 ГПРЗ ГУ ГСЧС Украины в Волынской области Александр Деревянчук.

Несмотря на сложности – местные не теряют оптимизма и даже шутят.

А прогнозы синоптиков – неутешительные. Осадки обещают и на следующей неделе. Так что спрогнозировать, когда вода пойдет на убыль, пока трудно.

Напомним, что в Украине потеплеет с 1 мая. А вот уже этой ночью в некоторых областях нашего государства ожидаются заморозки.

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