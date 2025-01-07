Печерский суд продолжил арест нардепа Шевченко, подозреваемого в госизмене

Суд принял решение оставить Шевченко под стражей до 7 марта 2025 года. После оглашения решения Шевченко отметил, что "ничего другого и не ожидал".

7 января Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей для народного депутата Евгения Шевченко, подозреваемого в государственной измене. Согласно решению суда Шевченко будет оставаться в СИЗО до 7 марта 2025 года без права внесения залога.

Об этом из зала суда сообщает корреспондентка "Суспільного".

Прокуратура настаивала на продлении меры пресечения, аргументируя это рисками побега подозреваемого и уничтожением доказательств, в частности, удалением видеозаписей с YouTube, которые использовались в деле. Прокурор Яков Слисаренко отметил, что в случае смягчения меры пресечения Шевченко может скрываться за границей.

Защита нардепа, в свою очередь, утверждала, что отсутствуют доказательства причастности Шевченко к удалению видеозаписей или риски, озвученные прокуратурой. Адвокат предлагал изменить меру пресечения на домашний арест или передачу подозреваемого на поруки.

О взятии на поруки заявили народные депутаты Антонина Славицкая и Анатолий Бурмич, представляющие депутатскую группу "Відновлення України". Они отмечали, что знают Шевченко как "патриота" и готовы нести за него ответственность.

Сам Шевченко назвал дело "политическим заказом" и заявил, что видеозаписи с его участием публиковали другие люди, а он лишь высказывал свое мнение. Он также заверил, что не намерен бежать из Украины.

Суд принял решение оставить Шевченко под стражей до 7 марта 2025 года. После оглашения решения Шевченко отметил, что "ничего другого и не ожидал".

Напомним, 14 ноября 2024 года Евгению Шевченко было объявлено подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, он систематически распространял российские нарративы в своих выступлениях, интервью и публикациях в соцсетях. 15 ноября Печерский суд взял его под стражу.