Печерський суд подовжив арешт нардепу Шевченку, підозрюваному у держзраді

Суд ухвалив рішення залишити Шевченка під вартою до 7 березня 2025 року. Після оголошення рішення Шевченко зазначив, що “нічого іншого і не очікував”.

7 січня Печерський районний суд Києва подовжив тримання під вартою для народного депутата Євгенія Шевченка, підозрюваного у державній зраді. Згідно з рішенням суду, Шевченко залишатиметься в СІЗО до 7 березня 2025 року без права внесення застави.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка "Суспільного".

Прокуратура наполягала на подовженні запобіжного заходу, аргументуючи це ризиками втечі підозрюваного та знищенням доказів, зокрема, видаленням відеозаписів з YouTube, які використовувались у справі. Прокурор Яків Слісаренко зазначив, що у разі пом’якшення запобіжного заходу Шевченко може переховуватись за кордоном.

Захист нардепа, зі свого боку, стверджував, що відсутні докази причетності Шевченка до видалення відеозаписів або ризики, озвучені прокуратурою. Адвокат пропонував змінити запобіжний захід на домашній арешт або передавання підозрюваного на поруки.

Про взяття на поруки заявили народні депутати Антоніна Славицька та Анатолій Бурміч, які представляють депутатську групу “Відновлення України”. Вони наголошували, що знають Шевченка як “патріота” і готові нести за нього відповідальність.

Сам Шевченко назвав справу “політичним замовленням” і заявив, що відеозаписи з його участю публікували інші люди, а він лише висловлював свою думку. Він також запевнив, що не має наміру втікати з України.

Суд ухвалив рішення залишити Шевченка під вартою до 7 березня 2025 року. Після оголошення рішення Шевченко зазначив, що “нічого іншого і не очікував”.

Нагадаємо, 14 листопада 2024 року Євгенію Шевченку було оголошено підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). За даними слідства, він систематично поширював російські наративи у своїх виступах, інтерв’ю та публікаціях у соцмережах. 15 листопада Печерський суд взяв його під варту.