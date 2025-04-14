Перед Пасхой в Украине резко потеплеет: прогноз погоды на эту неделю

Прогноз погоды / © Pixabay

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В предпасхальную неделю погода в Украине наконец порадует теплом. Морозные ночи остаются в прошлом, а температура воздуха начинает расти и днем и ночью.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник, 15 апреля, воздух прогреется до +14…+20 градусов. Теплее всего будет на востоке, где погода будет почти по-летнему комфортной. На западе и в прибрежных зонах будет немного свежее, но тепло будет ощущаться по всей территории страны. День будет ветреным.

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Ожидается сильный ветер с юга, в некоторых областях возможны порывы штормового уровня. Это касается, прежде всего, западных и северных регионов, а также Крыма и Приазовья. В центральных, южных и восточных регионах ветер будет гораздо спокойнее.

В Киеве вторник будет солнечным, сухим, с температурой от +16 до +18 градусов. Ветер тоже будет южным, умеренным.

Погода на этой неделе будет оставаться стабильной с постепенным потеплением. Ночи станут приятно теплыми, дневная температура будет подниматься с каждым днем.

На Пасху синоптики обещают благоприятную погоду: сухо, солнечно, ночью +7…+12, днем +18…+23 градуса. Лишь в западных областях возможны дожди и грозы, температура будет колебаться от +16 до +21 градуса.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине в апреле 2025 года.