Плата за содержание газовой сети в доме – новый платеж за газ

В Украине с нового года жильцам многоэтажных домов придут платежки за содержание газовой сети дома. Размер платежа будет составлять в среднем около 25-65 грн в месяц, в зависимости от дома и количества газового оборудования. А предоставлять услугу будет оператор газораспределительных сетей – облгазы.

Об этом пишет издание OBOZ.ua.

Так, облгазы должны до 5 января 2024 года рассчитать стоимость технического обслуживания газовых сетей внутри дома – трубу от точки входа в дом.

Как говорят специалисты, уже несколько лет в тарифах на газ нет такой составляющей, как "обслуживание внутридомовых сетей". Никто не проверяет систему на плотность, не осматривает трубы, не ходит по квартирам с просьбой показать свои газовые приборы.

В оплату входят осмотр газопровода, проверка на плотность, испытание под давлением, осмотр газового оборудования, сервис запорных устройств. Все это гарантировано безопасное использование газа.

Например, в "Полтавагаге" рассчитали стоимость работ. Так, в доме на 36 квартир цена составит 5600 грн. Каждая квартира должна заплатить 155,5 грн разово за период или ежемесячно платить по 25,9 грн в течение 6 месяцев. Цена будет зависеть от многих факторов: оборудования, состояния сетей и т.п.

Украинцам с 1 января будут перечислены платежки за доставку газа. Тем, кто в прошлом году потратил больше газа, придется платить больше за доставку голубого топлива. И хотя тариф на доставку не изменился, суммы в платежках перечислили.

Ранее мы писали, что изменится для украинцев после 1 января 2024 года – зарплаты, пенсии, коммунальные тарифы.

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