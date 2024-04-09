По Харькову – два прилета: РФ снова ударила КАБами

В результате ударов оккупантов по Харькову предварительно три человека получили ранения.

Российские оккупанты в обед, 9 апреля ударили КАБами по центру Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Два прилета по центральной части города. Предварительно – КАБы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал он.

Позже глава ОВА Олег Синегубов добавил, что в результате ударов оккупантов по Харькову предварительно два человека получили ранения. Профильные службы работают на местах.

"На данный момент три пострадавших. Но поиск раненых на месте прилета продолжается", — уточнил Терехов.

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя постоянные удары РФ по Харькову, призвал мир отдать Patriot Украине.

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