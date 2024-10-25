Почему ВС не предупреждают о взлетах некоторых истребителей РФ: объяснение эксперта

Российские истребители Ту-95МС взлетают с аэродрома "Оленья", что в 1800 км от границ Украины. Между тем для самолетов Ту-22М3 РФ использует много аэродромов. В частности эти суда могут приземляться в Бельбеке в Крыму.

Об этом рассказал эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "КИЕВ24"

"Важна информация, которая сообщается Воздушными силами, что, например, пролет целей с Черного моря по Одессе. То есть они предупреждают о полетах любых воздушных целей. Также надо понимать, что ракета Х-22 — противокорабельная, а потому она неточная на суше. Также ракетное топливо, используемое этой ракетой, является очень мощным взрывным элементом", — рассказал эксперт.

Заметим, что периодически россияне обстреливают Одесскую область ракетами с Ту-22М3, которые запускают из района акватории Черного моря. Тем не менее, о взлете таких бортов Воздушные силы не сообщают.

Напомним, РФ использует для террористических атак по Украине крылатую ракету Х-69 с новой боевой частью. Оккупанты используют эту ракету прежде всего для ударов с истребителей Су-5.

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