В Украине объявлена полномасштабная тревога

Сегодня, 25 октября, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога.

"Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка! Ракетная опасность по всей территории Украины!" – сообщили в Воздушных силах Украины.

Напомним, в ночь на 25 октября Силы обороны Украины уничтожили 36 российских дронов, еще 16 беспилотников локационно потеряны.

ПВО работала в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях. Большинство БПЛА сбили в Одесской и Киевской областях.

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