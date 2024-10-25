В Україні оголошена повномасштабна тривога

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога.

"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка! Ракетна небезпека по всій території України!" - повідомили у Повітряних силах України.

Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня Сили оборони України знищили 36 російських дронів, ще 16 безпілотників локаційно втрачені.

ППО працювала в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях. Більшість БпЛА збили на Одещині та Київщині.

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