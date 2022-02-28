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Под Харьковом сбили вертолет оккупантов (видео)

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Под Харьковом сбили вертолет оккупантов (видео)

ВСУ сбили еще один вражеский самолет.

В Харьковской области ВСУ, правоохранители, терробороны и нацгвардейцы ведут бои с российскими оккупантами. Сегодня вооруженные силы уничтожили вражеский самолет.

Об этом сообщают в Сети.

"Вертолет оккупантов сбили в поселке Близнюки Харьковской области", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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