В окрестностях Мариуполя уничтожили российский самолет

Самолет два дня обстреливал местность.

Украинские военные в окрестностях Мариуполя уничтожили вражеский самолет российских оккупантов.

Об этом сообщили в городском совете.

Отмечается, что этот самолет 27 февраля четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Поселок сегодня также пострадал от ударов армии РФ.

"Мариуполь под контролем украинских военных. Ведется позиционное противостояние", – говорится в сообщении.

По словам мэра Вадима Бойченко, есть жертвы среди мирного населения. Погибли пять человек. Кроме того, пострадали 76 горожан, среди которых – 50 мариупольцев.