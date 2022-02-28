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В окрестностях Мариуполя уничтожили российский самолет

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Самолет два дня обстреливал местность.

Украинские военные в окрестностях Мариуполя уничтожили вражеский самолет российских оккупантов.

Об этом сообщили в городском совете.

Отмечается, что этот самолет 27 февраля четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Поселок сегодня также пострадал от ударов армии РФ.

"Мариуполь под контролем украинских военных. Ведется позиционное противостояние", – говорится в сообщении.

По словам мэра Вадима Бойченко, есть жертвы среди мирного населения. Погибли пять человек. Кроме того, пострадали 76 горожан, среди которых – 50 мариупольцев.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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