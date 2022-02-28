В околицях Маріуполя знищили російський літак

Літак два дні обстрілював місцевість.

Українські військові в околицях Маріуполя знищили ворожий літак російських окупантів.

Про це повідомили у міській раді.

Зазначається, що саме цей літак 27 лютого чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя. Селище сьогодні також потерпіло від ударів армії РФ.

"Маріуполь під контролем українських військових. Ведеться позиційне протистояння", – йдеться в повідомленні.

За словами міського голови Вадима Бойченка, є жертви серед мирного населення. Загинуло п'ять осіб. Крім того, постраждали 76 містян, серед яких - 50 маріупольців.