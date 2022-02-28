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В околицях Маріуполя знищили російський літак

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Літак два дні обстрілював місцевість.

Українські військові в околицях Маріуполя знищили ворожий літак російських окупантів.

Про це повідомили у міській раді. 

Зазначається, що саме цей літак 27 лютого чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя. Селище сьогодні також потерпіло від ударів армії РФ.

"Маріуполь під контролем українських військових. Ведеться позиційне протистояння", – йдеться в повідомленні.

За словами міського голови Вадима Бойченка, є жертви серед мирного населення. Загинуло п'ять осіб. Крім того, постраждали 76 містян, серед яких - 50 маріупольців.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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