Жители Бердянска гонят из города российских военных (видео)

"Бердянск – это Украина!" – скандируют местные жители.

Жители Бердянска Запорожской области 28 февраля собрались под захваченным оккупантами городским советом и пытаются выгнать российские войска, поя гимн Украины.

Об этом свидетельствуют фото и видео из Сети.

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Заметим, что враг 27 февраля захватил Бердянский район и город Бердянск. Местные власти отказались сотрудничать с агрессором. В настоящее время они пытаются организовать работу коммунальных служб. Впрочем, городской транспорт остановился.

Российские оккупанты убили мужчину в Бердянске, известно также о двух пострадавших.