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Жители Бердянска гонят из города российских военных (видео)

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Жители Бердянска гонят из города российских военных (видео)

"Бердянск – это Украина!" – скандируют местные жители.

Жители Бердянска Запорожской области 28 февраля собрались под захваченным оккупантами городским советом и пытаются выгнать российские войска, поя гимн Украины.

Об этом свидетельствуют фото и видео из Сети.

Заметим, что враг 27 февраля захватил Бердянский район и город Бердянск. Местные власти отказались сотрудничать с агрессором. В настоящее время они пытаются организовать работу коммунальных служб. Впрочем, городской транспорт остановился.

Российские оккупанты убили мужчину в Бердянске, известно также о двух пострадавших.

 

Домой! Домой! #standwithukraine #ukraine #berdyansk #украина #бердянск

Опубликовано Tanya Cheremysina Понедельник, 28 февраля 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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